نائب: تأجيل اختيار مرشح التربية للفصل التشريعي القادم كارثة

وصف رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ، الثلاثاء، تأجيل اختيار مرشح لوزارة التربية الى الفصل التشريعي القادم بالـ"كارثة"، معتبرا ان ترك الوزارة على هذا الحال يعرقل الكثير من الخطط.

وقال قرداغ في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية، فضلاً عن الرفض المتكرر لمرشحي احد الاحزاب، سعياً منها لانتزاع الحصة من هذا الحزب وتحويلها الى اخر، ليكون الواقع السياسي بديلاً عن مصلحة البلد في فرض الارادة على جميع الوزارات".

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واضاف ان "من المؤمل حسم اختيار مرشح لوزارة التربية خلال الجلسات البرلمانية المتبقية من الفصل التشريعي الحالي بعد تمديده"، مؤكداً ان "الكتل السياسية ان لم تنجح في ذلك فسيؤجل على الفصل التشريعي المقبل بالتزامن مع اختيار مرشحي الدرجات الخاصة".

ووصف قرداغ "التأجيل المتكرر في اختيار مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ"كارثة"، مشيرا الى ان "ترك الوزارة على هذا الحال التي هي عليه الان يعرقل الكثير من الخطط التي يمكن ان توضع من قبل الوزير للنهوض بواقع التلاميذ والطلبة والاساتذة والمدارس والمناهج وغيرها".



يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم خلال الفترة الماضية، اربعة مرشحين لوزارة التربية، الا ان البرلمان رفض جميع المرشحين للوزارة التي تدار حاليا بالوكالة من قبل وزير التعليم العالي قصي السهيل.