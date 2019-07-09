بالصور.. تعنيف طفل بالديوانية وشرطة المحافظة تتدخل

اعلنت مديرية شرطة الديوانية، الثلاثاء، عن التحقيق في "تعنيف" طفل يبلغ ثلاث سنوات بالمحافظة، فيما اشارت الى انه تم اتخاذ الاجرءات القانونية.

وقالت المديرية انه "بناء على ما نشر في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الأطفال البالغ من العمر ٣ سنوات إلى التعنيف الجسدي، تابع قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات الموضوع بعد أن وجه مدير قسم شرطة الأسرة والطفل العقيد سعدي داخل نعيم بالتوجه إلى محل سكن الطفل المعنف في قضاء الشامية بالتعاون مع مركز الشرطة في القضاء بامرة العميد حسين المعموري مدير قسم شرطة الشامية".

واضافت انه "تبين تعرضه إلى التعنيف الجسدي من قبل زوجة والده واولادها الثلاثة"، مشيرة الى انه "تم عرضه على أحد اللجان الطبية من أجل معاينة الحالة والحصول على التقرير الطبي المناسب".

وتابعت ان "قاضي التحقيق أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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