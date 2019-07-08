الجبوري والحلبوسي يؤكدان على أهمية دور البرلمان في تصحيح مسار العملية الديمقراطية

وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجبوري استقبل اليوم في مكتبه ببغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتم التباحث حول مجريات الوضع السياسي ودعم استقراره وأهمية بناء الدولة ورصانة مؤسساتها".ونقل المكتب تأكيد الجبوري على "أهمية دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي في تصحيح مسار العملية الديمقراطية ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومحاربة بؤر الفساد".

وشدد الجبوري على أن "يكون لمجلس النواب دور فاعل في حسم ملفات استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وفق معايير المهنية والكفاءة".

من جانبه، أثنى الحلبوسي على "دور سليم الجبوري في دعم العملية السياسية وتشريع العديد من القوانين المهمة وتفعيل الدور الرقابي للمجلس في دورته السابقة الذي أسهم في كشف العديد من ملفات الفساد".

