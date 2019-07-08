حدد حزب الدعوة الإسلامي، الاثنين، موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب والذي سيعقد في محافظة كربلاء.
وأشارت إلى "وجود اعتراضات داخل الحزب على اللجنة التحضيرية للمؤتمر حيث قدم 55 من اعضاء الحزب من الطائفة الشبكية استقالاتهم لعدم إنصافهم من قبل اللجنة التحضيرية".
وأضافت المصادر، أن "مجموعة من اعضاء الحزب مكتب الناصرية تم استبعادهم من حضور المؤتمر، بسبب مشاكل اللجنة التحضيرية مع مكتب الناصرية".
وأكدت أن "اللجنة التحضيرية منعت حضور شخصيات حزبية للمؤتمر لأسباب مجهولة مما اثار حفيظة عدد كبير من اعضاء الحزب"، مبينة أن "هذه العوامل خلقت توترا داخل اجواء الموتمر قبل انعقاده ربما ستؤثر على مخرجات المؤتمر"
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الدعوة يحدد موعد انعقاد مؤتمره العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.