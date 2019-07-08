التعليم تنهي تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، عن انهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه، وتوجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة.
وقالت دائرة التعليم الجامعي الاهلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة التحقيقية والتي تضمنت توجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة، استنادا الى الفقرة اولا من المادة ٣٨ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة".
واوضح البيان أن "اللجنة التحقيقية قررت احالة التوجيه الخاص بحرمان محمد كاظم عباس التدريسي في قسم القانون بالكلية من التدريس في الكلية لمدة خمس سنوات الى مجلس التعليم العالي الاهلي بعد مصادقة معالي وزير التعليم استنادا الى نص المادة ٣٩ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لارتكابه أعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية واعادة الامتحان الخاص بمادة القانون الدولي الخاص لطلبة قسم القانون وحسبماجاء بالمقترح المقدم من قبل اللجنة المركزية الخاص بتصحيح الدفاتر الامتحانية"، مشيراً الى أن "اللجنة التحقيقية ألزمت الكلية بمراعاة العمل بالضوابط والاعمامات الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي المتعلقة باللجان الامتحانية واجراءات سيرها".
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