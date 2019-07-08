الطاقة الذرية: إيران خصبت يورانيوم بدرجة أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي

اعلنت وكالة الطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران خصبت يورانيوم بدرجة أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها، إن "إيران خصبت يورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي".

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وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الاثنين، أن بلاده طبقت حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف نشاطها "التدميري".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.