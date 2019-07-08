الداخلية: إحباط محاولة استهداف قضاء داقوق في كركوك بصاروخ موجه

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كركوك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط صاروخ موجه من خلال معلومات موثقة من مصادرنا، لاستهداف قضاء داقوق".

وأضافت أنه "تم تفكيك الصارخ وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

