التعادل الايجابي يسيطر على مواجهة فريق الحسين امام نفط الوسط

ومنذ الدقيقة الاولى نجح فريق الحسين في تسجيل اول اهداف اللقاء عن طريق اللاعب امجد عباس، لكن فريق نفط الوسط استطاع ان يعدل الكفة في الدقيقة 14 عن طريق ابراهيم خلف.

التعادل اوصل فريق الحسين عند النقطة 24 في المركز قبل الاخير، فيما وضعت النقطة فريق نفط الوسط في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.