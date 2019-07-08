التعادل الايجابي يسيطر على مواجهة فريق الحسين امام نفط الوسط

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2019-07-08 | 17:54
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سيطر التعادل الايجابي 1-1 على مباراة فريق الحسين امام ضيفه نفط الوسط والتي اقيمت اليوم الاثنين على ملعب 5 الاف متفرج ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ومنذ الدقيقة الاولى نجح فريق الحسين في تسجيل اول اهداف اللقاء عن طريق اللاعب امجد عباس، لكن فريق نفط الوسط استطاع ان يعدل الكفة في الدقيقة 14 عن طريق ابراهيم خلف.
التعادل اوصل فريق الحسين عند النقطة 24 في المركز قبل الاخير، فيما وضعت النقطة فريق نفط الوسط في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.
المحرر: محمد خليل
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