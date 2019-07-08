نائب الرئيس الاميركي: طبقنا حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف نشاطها التدميري

رياضة 2019-07-08 | 17:42 المصدر: 2,174 مشاهدة Advertisements أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الاثنين، أن بلاده طبقت حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف نشاطها "التدميري". وقال بنس في تصريحات صحافية، "طبقنا حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف نشاطها التدميري وسلوكها الخبيث". وأضاف أن "واشنطن لا تريد حربا مع إيران وترغب في الحوار ولكنها لن تتراجع"، مؤكداً أنه "يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعف".

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