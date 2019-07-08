الامم المتحدة تؤكد دعمها للحكومة العراقية في تنفيذ تعداد السكان

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم الإثنين، وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة أولوريمي سوجنرو الممثل المقيم للصندوق في العراق" .واضافت الوزارة، أنه "جرى خلال اللقاء بحث استعدادات الوازرة لتنفيذ التعداد السكاني 2020 وسبل الدعم التي يمكن ان تقدمها برامج الأمم المتحدة".

ونقلت الوزارة عن الدليمي قوله إن "فرق الوزارة جاهزة لتنفيذ الخطة الحكومية المرسومة للتعداد في توقيتاتها، ونثمن في ذات الوقت دعم المجتمع الدولي في مختلف المجالات".

من جانبه، اعرب سوجنرو عن تقديره العالي لـ"جهود وزير التخطيط في توفير البيئة المناسبة للتعاون مع الصندوق"، مؤكداً على "تقديم كل سبل الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ التعداد العام للسكان، والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المحررة".



ولفتت الوزارة الى انه "تم خلال اللقاء بحث مشاركة العراق في قمة نيروبي التي ستعقد لمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الامم المتحدة للسكان، واستعدادات عرض العراق لتقريره الطوعي الأول للتنمية المستدامة في نيويورك خلال الأسبوع المقبل".