الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين، على أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية التي مثلت جزءاً مهماً من تاريخ العراق، لافتا الى أن مسؤولية الحكومة تكمن في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأضاف الغزي، أن "اللجنة استعرضت جهودها خلال المرحلة الماضية والزيارات الميدانية التي أجرتها الى القصور والمنشأت التابعة، في عدد من المحافظات، الى جانب التقارير والمسوحات التي أشرت الوضع القانوني للأراضي المشيدة عليها".
وتابع، أن "المجتمعين خلصوا الى جملة من المقترحات أبرزها النظر في واقعها وتحديد الإستخدام الأمثل، وإمكانية تحويلها الى أماكن ترفيهية دون تغير أو المساس بملامح البناء الأساسية، فضلاً عن تقديم رؤية واضحة لما ستحققه عملية التحويل على المستويات الإقتصادية والسياحية والمعنوية".
وأكد الغزي، بحسب البيان، على "أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية التي مثلت جزءاً مهماً من تاريخ العراق، مسؤولية الحكومة تكمن في الحفاظ عليها للأجيال القادمة بهدف إزالة الحواجز النفسية التي خلفها النظام السابق لدى المواطنين"، لافتا الى أن "الأولوية الحالية تنصب على ثلاثة مواقع رئيسة في بغداد".
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