الحلبوسي يوجه باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء للحديث عن كميات النفط المصدرة من اقليم كردستان. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اليوم، بإستضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، فضلا عن ممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية الخميس المُقبل".



وأضاف المصدر الذي فضل عد ذكر اسمه، أن الاستضافة تأتي بشأن تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم".

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