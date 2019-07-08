نص المادة التي تم تعديلها في الموازنة

تنشر وكالة الخليج 365، نص المادة التي صوت مجلس النواب على تعديلها في قانون الموازنة الاتحادية. وصوت مجلس النواب اليوم الاثنين، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

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