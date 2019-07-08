أسعار عقود النفط ترتفع ومزيح برنت يصل الى 64.31 دولار

ووافقت دول أوبك وأخرى مستقلة بقيادة روسيا على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة تنتهي في آذار 2020، إلا أن التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي تهدد بالحد من صعود أسعار الخام نحو مستويات الربع الثاني لسنة 2019 البالغة 68 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات بحلول صباح اليوم ووصل 64.31 دولارا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولارا.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أيلول المقبل بنسبة 0.67% أو 43 سنتا إلى 64.67 دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب المقبل بنسبة 0.57% أو 33 سنتا إلى 57.83 دولار.