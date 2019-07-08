أسعار عقود النفط ترتفع ومزيح برنت يصل الى 64.31 دولار

صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين، مستفيدة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، ومدعومة ببيانات الوظائف الأميركية والمخاطر الجيوسياسية التي جاءت أفضل مما توقعه الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات بحلول صباح اليوم ووصل 64.31 دولارا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولارا.
كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أيلول المقبل بنسبة 0.67% أو 43 سنتا إلى 64.67 دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب المقبل بنسبة 0.57% أو 33 سنتا إلى 57.83 دولار.
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