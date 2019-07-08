تعرف على قائمة الممنوعات في كلاسيكو العراق

ومن المقرر اقامة المباراة ضمن الجولة 16 من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، يوم غد الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

وذكر امن الملاعب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم الاجتماع هذا اليوم حول مباراة نادي القوة الجوية ونادي الزوراء بين وزارة الداخلية الموقرة المتمثلة بقسم امن الملاعب ووزارة الشباب والرياضة واتحاد العراقي لكرة القدم".



وبين ان الاجتماع خرج الاجتماع ببعض من النقاط المهمة وهي:1- بسبب ارتفاع درجات الحرارة تقرر فتح أبواب إستاد الشعب الدولي الساعة الخامسة عصرا يرجى عدم الحضور قبل هذا الوقت المقرر2-يتم بيع البطاقات في الوقت المذكور أعلاه من جوانب متعددة قرب مقر الاتحاد الكرة وشارع الربيعي والجسر المؤدي إلى ساحة الاندلس3-يمنع منعا باتا دخول عجلات رؤساء الروابط داخل إستاد الشعب4-يمنع منعا باتا دخول الألعاب النارية بكافة مميزاتها من أبواق وصعادات وشماريخ وغيرها5-يمنع منعا باتا دخول البوسترات غير اللائقة بكلام مسيئة والمخالف يعرض نفسة للقانون6-يمنع منعا باتا دخول قناني المياه الكبيرة والصغيرة ويسمح بدخول القدح الصغير فقط7-يمنع منعا باتا دخول الكاميرات ومستلزماتها لغير حامل باج الصحافة الصادر من اتحاد العراقي لكرة القدم.8-عدم رفع الشعارات الطائفية والتعدي على مختلف مكونات المجتمع والمخالف يعرض نفسة للقانون .9-الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم العبث بأي طريقة والمخالف يعرض نفسة للقانون10-يرجى عدم عدم التدافع والالتزام بمقومات ومبادئ الروح الوطني حتى نرفع شعار الوطن نحن الافضل ونعطي صورة تليق بسمعة وتاريخ بلدنا العراقي الحبيب.