وذكر امن الملاعب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم الاجتماع هذا اليوم حول مباراة نادي القوة الجوية ونادي الزوراء بين وزارة الداخلية الموقرة المتمثلة بقسم امن الملاعب ووزارة الشباب والرياضة واتحاد العراقي لكرة القدم".
وبين ان الاجتماع خرج الاجتماع ببعض من النقاط المهمة وهي:
1- بسبب ارتفاع درجات الحرارة تقرر فتح أبواب إستاد الشعب الدولي الساعة الخامسة عصرا يرجى عدم الحضور قبل هذا الوقت المقرر
2-يتم بيع البطاقات في الوقت المذكور أعلاه من جوانب متعددة قرب مقر الاتحاد الكرة وشارع الربيعي والجسر المؤدي إلى ساحة الاندلس
3-يمنع منعا باتا دخول عجلات رؤساء الروابط داخل إستاد الشعب
4-يمنع منعا باتا دخول الألعاب النارية بكافة مميزاتها من أبواق وصعادات وشماريخ وغيرها
5-يمنع منعا باتا دخول البوسترات غير اللائقة بكلام مسيئة والمخالف يعرض نفسة للقانون
6-يمنع منعا باتا دخول قناني المياه الكبيرة والصغيرة ويسمح بدخول القدح الصغير فقط
7-يمنع منعا باتا دخول الكاميرات ومستلزماتها لغير حامل باج الصحافة الصادر من اتحاد العراقي لكرة القدم.
8-عدم رفع الشعارات الطائفية والتعدي على مختلف مكونات المجتمع والمخالف يعرض نفسة للقانون .
9-الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم العبث بأي طريقة والمخالف يعرض نفسة للقانون
10-يرجى عدم عدم التدافع والالتزام بمقومات ومبادئ الروح الوطني حتى نرفع شعار الوطن نحن الافضل ونعطي صورة تليق بسمعة وتاريخ بلدنا العراقي الحبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الممنوعات في كلاسيكو العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.