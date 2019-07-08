المالكي: العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة، فيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأوضح المالكي خلال اللقاء، أن "العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة ، وهذا يتطلب تقييما معمقا للتحديات وتحديد السبل الكفيلة لمواجهتها للحفاظ على امن واستقرار البلاد".
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون، على "ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وأن يكون هنالك توجه حقيقي للإصلاح و تقديم الخدمات للمواطن"، داعياً الى ان "يكون مبدأ المعارضة السياسية هدفه تقييم وتصحيح مسار الحكومة وليس لاهداف اخرى".
وطالب المالكي، بـ "حضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات، وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار".
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