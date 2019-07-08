رفع مجلس النواب، الاثنين، جلسته الى يوم الخميس المقبل. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس الساعة الواحدة ظهراً". وصوت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل قانون الموازنة الاتحادية. Advertisements وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء للحديث عن كميات النفط المصدرة من اقليم كردستان. وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ 31 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.