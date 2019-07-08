نائب: جهات مجهولة تعمل على شراء منازل مواطني نينوى بأسعار بخسة

كشف النائب محمد اقبال الصيدلي، الاثنين، عن وجود "جهات مجهولة" تعمل على شراء اراضي ومنازل المواطنين في محافظة نينوى باسعار بخسة، مطالبا بوضع ضوابط جديدة للشراء.
وقال الصيدلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وأضاف الصيدلي، أن "أهالي المحافظة ومنازلهم تتعرض لسباق محموم من جهات مجهولة تعمل على شراء أكبر قدر من بيوت واراضي المواطنين باسعار بخسه"، مؤكدا "استمرار التقصير الحكومي وغياب الخطط الناجعة لاعمار المنازل المهدمة في المحافظة".
واشار الصيدلي الى، "فشل الحكومة المركزية في ملف اعادة اعمار دور المواطنين واغفال تعويضهم او تحسين ظروف المعيشية"، مطالبا رئيس الوزراء والجهات المعنية، بـ "بوضع ضوابط جديدة لشراء الاراضي والدور في نينوى واعتماد تعداد ٨٧ للمحافظة".
واشار الصيدلي الى، "فشل الحكومة المركزية في ملف اعادة اعمار دور المواطنين واغفال تعويضهم او تحسين ظروف المعيشية"، مطالبا رئيس الوزراء والجهات المعنية، بـ "بوضع ضوابط جديدة لشراء الاراضي والدور في نينوى واعتماد تعداد ٨٧ للمحافظة".
وأكد الصيدلي على، "اهمية تلك الإجراءات للحفاظ على ممتلكات المواطن الفقير، بالاضافة الى منع أي عملية تغيير ديموغرافي للمدينة والحفاظ على موروثها الثقافي والبشري".
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