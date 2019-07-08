وزير التعليم يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداء على عميد كلية التراث

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداء على عميد كلية التراث، فيما حذّر العصابات الإجرامية من المساس بأي مفصل من مفاصل المؤسسة التعليمية.
وحذر وزير التعليم، "العصابات الاجرامية ومن يقف وراءها من المساس بأي مفصل من مفاصل المؤسسة التعليمية والاكاديمية وأعضائها"، مشدداً أنه "لن يتوانى عن إتخاذ أقصى الاجراءات للحفاظ على المؤسسة التعليمية ومنتسبيها وتحقيق السلم الاهلي للمجتمع الاكاديمي برمته".
ووجه بـ "فتح تحقيق عاجل وتفصيلي في هذا الاعتداء الاجرامي، وحتمية الكشف بأسرع وقت عن ملابساته وما رافقه من إلحاق اضرار بكلية التراث الجامعة، وبين الدكتور السهيل انه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية بهذا الشأن بغية الكشف عن خلفيات الجريمة النكراء ومن يقف وراءها".
وكان مجهولون قد أقدموا، أول أمس السبت، على الاعتداء بالضرب على عميد كلية التراث كاظم احمد جواد.
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