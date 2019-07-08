اخبار العالم / اخبار العراق

انتحار شاب من أعلى جسر في الأعظمية ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بانتحار شاب من أعلى جسر "14 رمضان" في منطقة الأعظمية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً انتحر من أعلى جسر 14 رمضان في منطقة الأعظمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النجدة النهرية تبحث الآن عن جثة الشاب".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار شاب من أعلى جسر في الأعظمية ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا