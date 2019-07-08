انتحار شاب من أعلى جسر في الأعظمية ببغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بانتحار شاب من أعلى جسر "14 رمضان" في منطقة الأعظمية ببغداد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النجدة النهرية تبحث الآن عن جثة الشاب".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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