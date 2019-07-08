بالفيديو: الشوارع الفرعية تصبح ملاذا للشاحنات الكبيرة وسط امتعاض المواطنين

للوهلة الاولى، يخيّل لك بأن الصورة هي داخل احد الكراجات الكبيرة التابعة لشاحنات اطراف العاصمة، الا اننا وبالواقع نقف داخل احد ازقة المناطق السكنية في بغداد، والتي راحت تكتظ بسيارات الحمل التي اصطفت على جانبي الطريق وعلى الارصفة بابواب المنازل، مسببة تلوثا وازعاجا للساكنين.وكان من المفترض قبل سنوات عدة، ان يشرع قانون من قبل مجلس محافظة بغداد يقضي بمنع تلك الشاحنات من الدخول الى الاحياء السكنية، والسماح لها بافراغ حمولتها داخل مخازن تقع ضمن الحدود الرسمية للمحافظة، الا ان التلكؤ والصراعات حالا من دون ذلك، بحسب احد اعضاء المجلس.

وتؤثر حركة الشاحنات الكبيرة واساطيل نقل النفط ايضا على حركة النقل الداخلي وانسيابيتها داخل شوارع بغداد، في ظل تفاقم وتنامي تلك الظاهرة شيئا فشيئا، وعدم اتخاذ الجهات المتخصصة اجراءات من شأنها الحد من هذا الامر.



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