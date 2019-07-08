نائب: عبد المهدي قرب شخصيات المجلس الأعلى وبدأ يعمل بشكل حزبي

اتهم القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعمل بشكل "حزبي"، محذرا اياه من زرع شخصيات محددة على رأس مفاصل مهمة بالدولة.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال دورنا الرقابي تبين لنا ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مكن أعضاء وشخصيات من المجلس الأعلى من ادراة ملفات جداً خطرة سواء في مكتبه او أماكن حساسة جداً"، مبينا انه "منح لهم درجات خاصة في محاولة لاحكام السيطرة بشكل مطلق على رئاسة الوزراء والمرافق المهمة الاخرى".

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ودعا الربيعي عبد المهدي الى "عدم استغلال الصراعات والمشاكل السياسية لتحقيق مآرب شخصية او حزبية"، مطالبا اياه بـ"العمل بشكل جدي للارتقاء بواقع الخدمات والمستوى المعيشي للمواطن العراقي".

وحذر الربيعي عبد المهدي "من الاستمرار بهذا النهج الذي سيغير من قناعات بعض الأطراف والشخصيات الداعمة لك"، مهددا بـ"كشف مجموعة من الأسماء التي قربها عبد المهدي ومنحها مناصب قيادية في القريب العاجل ".