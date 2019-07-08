نائب يدعو لتطبيق العدالة الاجتماعية والقانون دون تمييز بين محافظة واخرى

دعا النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، الاثنين، لتصفير الازمات وتطبيق القانون والموازنة بشكل حرفي بين الجميع وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية دون تمييز بين محافظة واخرى.
واضاف الزيادي، ان "مايجري حاليا من تمايز سيجعلنا نبتعد عن مفهوم العدالة الاجتماعية، وهناك تمييز طبقي مايجعل المحافظات التي تشعر بالغبن تفكر في اقامة الاقليم كما يحصل اليوم بالبصرة"، لافتا الى أن "البصرة وباقي المحافظات تعطي نفطها لخزينة الدولة بشكل طبيعي وهو مايجب ان يحصل للنفط المستخرج من اقليم كردستان، أما دون ذلك فهي نقطة سلبية ستحسب على الحكومة الحالية".
واشارالزيادي، الى "اهمية تصفير الخلافات وتطبيق القانون والموازنة بشكل حرفي وان لا يكون هنالك تمييز فقد اصبحت هنالك محافظات مدمرة وفيها انعدام للخدمات واخرى معمرة ومتقدمة خدميا وهنالك ملامة من جماهيرنا لنا لعدم دفاعنا عن حقوقهم".
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