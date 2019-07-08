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المتابعون للظواهر الفلكية، والمهتمون بآخر التغيرات التي تحدث في الفضاء الرحب، والعاشقون لمشاهدة كواكبه ينتظرون بلهفة أي حدث جديد يتم الإعلان عنه، ومؤخرًا أكد "المهندس ماجد أبو زاهرة" رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنّ كوكب زحل "سيد الخواتم" أو ساتورن، سيتم رصده في سماء الأرض غدًا الثلاثاء التاسع من تموز 2019، وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير الكوكب وبعض أقماره خلال العام الحالي؛ إذ سيكون وجهه مضاءً بالكامل بنور الشمس، وسيكون قريباً من الأرض.
مضيفًا: "من المعروف أنّ الحركة السريعة للأرض في مدارها حول الشمس تضعنا بين زحل والشمس سنويًّا، وهذا الحدث يسمى "التقابل"، وفي هذا التوقيت يشرق الكوكب عند غروب الشمس، ويغرب مع شروقها في اليوم التالي؛ لذلك يُرصد زحل طوال الليل.
مشيرًا إلى أنه إذا تم رصد النظام الشمسي من بعيد فسوف تعبر الأرض بين الشمس وزحل، وستظهر الشمس والأرض وزحل على خط مستقيم في الفضاء، ولكن ليس لفترة طويلة؛ فالأرض تتحرك في مدارها حول الشمس بسرعة 18 ميلاً في الثانية مقارنة بنحو ستة أميال في الثانية لكوكب زحل، وسريعاً سوف تتقدم الأرض مبتعدة عن زحل.
وبيّن أن زحل الكوكب السادس من حيث البُعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب يمكن رصده بسهولة بالعين المجردة، وهذه السنة سوف نستمتع برؤية زحل في ليالي الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة كوكب زحل بالعين المجردة مساء غد الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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