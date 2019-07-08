سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة كوكب زحل بالعين المجردة مساء غد الثلاثاء

كما أشار "أبو زاهرة" إلى أنه على الرغم من أنّ زحل في أقرب نقطة من الأرض خلال السنة إلا أنّ الكوكب فعليًّا ليس قريبًا؛ فالكوكب يبعد عنا 10 مرات المسافة التي تفصلنا عن الشمس.

مضيفًا: "من المعروف أنّ الحركة السريعة للأرض في مدارها حول الشمس تضعنا بين زحل والشمس سنويًّا، وهذا الحدث يسمى "التقابل"، وفي هذا التوقيت يشرق الكوكب عند غروب الشمس، ويغرب مع شروقها في اليوم التالي؛ لذلك يُرصد زحل طوال الليل.



ونظرًا لقربه من الأرض سيكون زحل في غاية السطوع في سمائنا، ويبقى براقًا خلال شهرَي آب وأيلول المقبلَين".

مشيرًا إلى أنه إذا تم رصد النظام الشمسي من بعيد فسوف تعبر الأرض بين الشمس وزحل، وستظهر الشمس والأرض وزحل على خط مستقيم في الفضاء، ولكن ليس لفترة طويلة؛ فالأرض تتحرك في مدارها حول الشمس بسرعة 18 ميلاً في الثانية مقارنة بنحو ستة أميال في الثانية لكوكب زحل، وسريعاً سوف تتقدم الأرض مبتعدة عن زحل.