دولة القانون يدعو الرئاسات الثلاث بالوقوف امام محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني

دعا ائتلاف دولة القانون، الاثنين، الرئاسات الثلاث الى الوقوف امام محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما طالب باستدعاء السفير العراقي في واشنطن للتحقيق معه حول تصريحاته الاخيرة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الرئاسات الثلاث الوقوف بقوة بوجه تصاعد الممارسات والتصريحات التي يقوم بها بعض المسؤولين والسفراء لاقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، ووضع خارطة للتقارب والاستسلام مع دويلة العدو، واضعاف إرادة الأمة الاسلامية وترويضها".

ودعا الائتلاف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الى "النهوض بدورها الرقابي واستدعاء السفير العراقي في واشنطن للتحقيق معه حول تصريحاته الاخيرة في ابداء عدم الممانعه من إقامة علاقات مع اسرائيل، مطالبا وزارة الخارجية بـ"ان تبادر فوراً الى استبدال هذا السفير الذي لا يعكس موقف العراق تجاه قضايا الامة الكبرى".

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وشدد الائتلاف على "ضرورة التدقيق في المرشحين والمتقدمين للعمل في وزارة الخارجية كسفراء، ورفض اي مرشح لديه صلة بحزب البعث المحظور من اجل الحفاظ على امن واستقرار العملية السياسية في البلاد"، لافتا الى ان "قوة العملية السياسية وحمايتها تعتمد على عملية ضبط الاختراقات من قبل القوى المضادة التي تتبنى اجندات اضعاف الدولة وتمييع مواقفها".

وتابع "إذ كان الوطن قد انتصر في جبهة المواجهة المسلحة ضد الاٍرهاب فان هذه الجبهة لا تقل خطورة عن تلك"، مشددا على ضرورة ان "تتظافر جهودنا جميعا لتحقيق النصر والوقوف بوجه العوامل التي تستهدف مرتكزات العملية السياسية وسيادة العراق ووحدته وأمنه".

يذكر ان السفير العراقي في واشنطن فريد ياسين صرح في وقت سابق إن ثمة "اسباب موضوعية" تدعو لإقامة علاقات مع إسرائيل، لكنه اشار في الوقت نفسه الى أن ذلك يعتبر مستحيلاً نظراً لان العراقيين يعطون "الاسباب المعنوية والاعتبارية" اولولية فيما يتعلق بإسرائيل.