اعتقال متهمين بالسرقة والخطف والمخدرات في بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين بجرائم السرقة أحدهم اثناء محاولته سرقة دار أحد المواطنين في منطقة الحرية".

وأضافت، أنه "تم اعتقال متهم وفق المادة (32/مخدرات) في منطقة شهداء العبيدي، كما تم اعتقال متهم بجرائم الخطف في منطقة حي اور"، مشيرةً إلى "تسليمهم إلى الجهات المختصة".



يذكر أن الأجهزة الأمنية تعلن بين الحين والآخر، اعتقال متهمين بقضايا مختلفة في بغداد.