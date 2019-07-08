سوق العراق: 152 مليار دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول للعام الحالي

أعلن سوق العراق للاوراق المالية، الاثنين، ان مؤشر سوق العراق للأوراق المالية تداول اسهم وصلت اقيامها الى 152 مليار دينار وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي مؤشرا ارتفاعا قياسا بآخر جلسة لشهر كانون الثاني من العام ذاته.
وأضاف عبد السلام أن "التداول اقتصر على اسهم 75 شركة مساهمة لوجود 20 شركة متوقفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي او الفصلي".
واوضح عبد السلام ان "عدد الأسهم المدرجة بلغت 12175 مليار سهم لاسهم الشركات المدرجة البالغة 103 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 237 مليار سهم خلال النصف الأول 2019 فيما بلغت اقيامها تلك الأسهم 152 مليار دينار".
واكد عبد السلام ان "مؤشر أسعار الأسهم المتداولة اقفل في اخر جلسة في شهر حزيران على 496.31 نقطه في جلسة 30/6/2019 مرتفعا بنسبة طفيفة 0.8 % عن اغلاقه في شهر كانون الثاني 2019، فيما بلغ عدد العقود المنفذه خلال النصف الأول من العام الحالي 82,942 عقد".
من جانب اخر اشار عبد السلام الى ان "سوق العراق للأوراق المالية قدم مقترحا الى هيئة الأوراق المالية لتنظيم تداول اسهم الشركات التي تتاخر في تقديم الإفصاح السنوي من خلال تبويبها وتصنيفها كسوق ثالث ووفق اليات مقترحة تقتصر التداول على ساعة واحدة فقط وسيتم تنفيذه عند الحصول على موافقة الهيئة على المقترح، وعدم إيقاف التداول عليها مستقبلا".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية أسست في حزيران 2004، وكانت تعتمد من قبل على التداول اليدوي، وفي نيسان 2009 اعتمد التداول الإلكتروني بشكل جزئي من قبل بعض الشركات، وبدات التداول الكترونياً للشركات المسجلة فيها سنة 2010، وتتداول في السوق 103 شركة تابعة لثمانية قطاعات هي المصرفي، الصناعي، الفندقي، السياحي، الزراعي، الاستثماري، والتأمين ، اضافة الى الاتصالات.
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