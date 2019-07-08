جنايات النجف: المؤبد لمدان تاجر بمواد مخدرة

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على مدان بالمتاجرة بالمواد المخدرة في المحافظة. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان ألقي القبض عليه من قبل مفارز الشرطة قرب مكاتب استعلامات الدفن في مقبرة وادي السلام وحكمت عليه بالسجن المؤبد، معترفاً أن حيازته لهذه المواد هو بقصد التجارة والتوسط ببيعها".



وأضاف البيان، أن "المدان ضبطت بحوزته سبعين ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثين قرصاً طبياً تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة"، مشيراً إلى أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



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