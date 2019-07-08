الانواء الجوية تنشر تقرير الهزة التي ضربت البصرة وميسان اليوم

نشرت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، تقرير الهزة الارضية التي ضربت اليوم محافظتي البصرة وميسان. وذكرت الهيئة في تقريرها ان "قوة الهزة بلغت 5,7 درجات على مقياس ريختر"، مشيرا الى ان "المواطنين شعروا بقوة الهزة".

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