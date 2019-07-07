مدغشقر تواصل مغامرتها الناجحة وتبلغ ربع نهائي امم افريقيا

تقدم لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 9 إبراهيم أداما بتسديدة صاروخية، قبل أن يتعادل باكمبو برأسية للكونغو وينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني، تقدم فانيجا برأسية رائعة، قبل أن يتعادل الفهود برأسية أخرى في الوقت القاتل عن طريق مبيمبا، لنذهب إلى الوقت الإضافي



طوال النصف ساعة الإضافية لم يحدث أي جديد، لتبدأ المعاناة في ركلات الحظ الترجيحية، وكل مدرب يجلس وينظر لما سيحدث من فريقه.

سجل منتخب مدغشقر في البداية، وأهدر الكونغو الأولى من مارسيل تيسراند، وظل كل منتخب يسجل الركلة التي أتيحت له بعد ذلك.

قبل أن يأتي الدور على يانيك بولاسي الذي يهدر الركلة الأخيرة ويفوز الجواميس ويصنع الإنجاز ويتأهل إلى ربع النهائي.

التاريخ يُكتب في الملعب فقط، ولا يمكن لأحد أن يعيش عليه، هكذا حقق منتخب مدغشقر المقولة، بعدما تأهل لربع النهائي في أول مشاركة له تاريخيًا.



ويواجه منتخب مدغشقر، الفائز من مباراة الجزائر وغينيا التي ستقام بعد أقل من ساعة من الآن على ملعب الدفاع الجوي.