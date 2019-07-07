اصدرت وزارة التربية، الاحد، بياناً بشأن حريق كلية تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ، مؤكدة انه تم نقل الطلاب الى مراكز بديلة.
وأضاف البيان أن "سيارات الإدارة والتجهيزات تحركت لتزويد القاعات الإمتحانية بالمبردات الداخلية والإحتياجات الأخرى التي حرصت المديرية على توفيرها من أجل ضمان الإستقرار النفسي لدى الطلبة".
ولفت بيان الوزارة الى أن "سيارات المديرية سارعت صباحاً بنقل الطلاب الى المراكز البديلة لأداء الإمتحان قبل البدء ضامنين الوقت كاملاً للطلبة الممتحنين، وبذلك اتمت العملية الامتحانية بجهود استثنائية وبوقت قياسي".
وكان مصدر امني افاد، امس السبت، باندلاع حريق داخل كلية التراث وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تصدر بياناً بشأن حريق كلية تضم مراكز إمتحانية لطلاب الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.