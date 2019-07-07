عمليات الجزيرة تعلن تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية 'ارادة النصر'

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، الأحد، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.
وأضافت أن "نتائج العمليات هي تدمير ٧مضافات، و.تفجير ٨ عبوات ناسفة، والاستيلاء على ٢ دراجة نارية، وتفجير عجلة مفخخة".
وأوضحت القيادة، أن "المحور الثاني في حديثة جرى تفتيش قرى (كويس. بيوت شعر. قرية كوين. قرية الريك. منطقة الشعباني. منطقة أبو مكام )"، مؤكدة أن "النتائج هي تفجير ٥ عبوات ناسفة، وتدمير مضافة".
وأشارت إلى أن "المحور الثالث جرى فيه تفتيش المناطق الصحراوية وقرية فليح وتلول الطيارات، ومنطقة أم النعاج"، مبينة أن "النتائج هي تدمير ٨ مضافات، و خندق شقي، وكهف واحد، والعثور على حزام ناسف عدد ١ ".
واعلنت قيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم الاحد، عن انطلاق عملية "ارادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة ان العملية تمتد الى الحدود الدولية مع سوريا.
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