عمليات الجزيرة تعلن تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية 'ارادة النصر'

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" عملية البحث والتفتيش للمحاور ضمن قطعات عمليات الجزيرة من الساعه 500 وحتى الساعة 2000 لليوم الأحد، جرى خلالها قيام القوات العاملة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحشد العشائري في بروانه بتفتيش القرى (قرية سلمان مشرح. قرية المالحه. قرية محمد حجلان. ترحيل رعاة أغنام في منطقة أبو صبخ. منطقة المطجعات. قرية خلف احمد. قرية محمد عبيد. منطقة العطشانة)".وأضافت أن "نتائج العمليات هي تدمير ٧مضافات، و.تفجير ٨ عبوات ناسفة، والاستيلاء على ٢ دراجة نارية، وتفجير عجلة مفخخة".

وأوضحت القيادة، أن "المحور الثاني في حديثة جرى تفتيش قرى (كويس. بيوت شعر. قرية كوين. قرية الريك. منطقة الشعباني. منطقة أبو مكام )"، مؤكدة أن "النتائج هي تفجير ٥ عبوات ناسفة، وتدمير مضافة".

وأشارت إلى أن "المحور الثالث جرى فيه تفتيش المناطق الصحراوية وقرية فليح وتلول الطيارات، ومنطقة أم النعاج"، مبينة أن "النتائج هي تدمير ٨ مضافات، و خندق شقي، وكهف واحد، والعثور على حزام ناسف عدد ١ ".



واعلنت قيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم الاحد، عن انطلاق عملية "ارادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة ان العملية تمتد الى الحدود الدولية مع سوريا.