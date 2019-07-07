سائرون النيابية تطالب بإستبدال سفير العراق لدى واشنطن

طالبت كتلة سائرون النيابية، الاحد، الحكومة العراقية بإستبدال سفير العراق لدى واشنطن فريد ياسين على خلية تصريحاته بشأن علاقة العراق مع اسرائيل، معتبرا ان ما صدر عنه يمثل "خرقا واضحا".
واضاف الركابي، ان "سياسة العراق الخارجية تحكمها رؤية الحكومة العراقية وثوابتها تجاه قضايا الامة وليس من حق اي مسؤول مهما كان عنوانه ان يحيد عنها، لذا فان ما صدر من سفير العراق بهذا الخصوص يعتبر خرقا واضحا وتجاوزا لصلاحياته وخروجا عن سياسة العراق تجاه قضايا الأمة المصيرية".
وتابع الركابي، "وبهذا الصدد نؤكد موقفنا الرافض لأي تقارب او تطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب لارضنا الحبيبة فلسطين وتحت اية ذريعة كانت، ولذلك تطالب الكتلة النيابية لتحالف سائرون الحكومة العراقية باستدعاء السفير ومساءلته عن تصريحه المخالف لتوجهاتها".
واوضح الركابي، أن "الكتلة تطالب ايضا بمحاسبته على موقفه المخالف لسياسة العراق الخارجية واستبداله بشخصية وطنية تدافع عن ثوابت العراق وتعكس وجهة نظر الحكومة العراقية ومواقفها الثابتة تجاه الكيان الصهيوني الغاصب".
وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، امس السبت (6 تموز 2019) وزارة الخارجية باستدعاء سفير العراق لدى واشنطن واتخاذ كافة الإجراءات، على خلفية تصريحات بشأن اسرائيل.
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