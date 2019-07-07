الحلبوسي وجيفري يبحثان ملف تأمين الحدود وهزيمة 'داعش' نهائيا

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، جيفري والوفد المرافق له، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف أن "اللقاء ناقش الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ لتعزيز الأمن والاستقرار".



وأوضح المكتب، أن "اللقاء بحث أهمية استمرار التحالف الدولي بتقديم الدعم للقوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملف تأمين الحدود، وهزيمة داعش نهائياً، والتأكيد على الالتزام بسيادة العراق، كما ناقش ظروف النساء والأطفال في مخيمات النزوح، وضرورة تأهيلهم، ومعالجة هذا الملف الذي يعد أحد أسباب ظهور الفكر المتطرف، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتوفير الخدمات اللازمة التي تمكنهم من العودة".من جانبه، عبَّر جيفري عن مواصلة دعم بلاده للعراق، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، ودعم استقراره وسيادته.