اعلنت مديرية الادلة الجنائية، الاحد، عن اعتقال مطلوبين اثنين في بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على اثنين من المطلوبين احدهم وفق المادة 433 والآخر وفق المادة 194 كمارك وبالاعتماد على جميع البيانات المطلوبة أثناء مراجعتهم المديرية لإكمال متطلبات الحصول على اجازة حمل وحيازة السلاح"، مؤكدة "اتخاذ ما يلزم وتسليمهم للجهات المختصة".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال مطلوبين اثنين في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.