اعلنت مديرية الادلة الجنائية، الاحد، عن اعتقال مطلوبين اثنين في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على اثنين من المطلوبين احدهم وفق المادة 433 والآخر وفق المادة 194 كمارك وبالاعتماد على جميع البيانات المطلوبة أثناء مراجعتهم المديرية لإكمال متطلبات الحصول على اجازة حمل وحيازة السلاح"، مؤكدة "اتخاذ ما يلزم وتسليمهم للجهات المختصة".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.