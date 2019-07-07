مصرع جندي واصابة اثنين آخرين بانقلاب عجلتهم شمالي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الاحد، بأن جنديين اثنين لقيا مصرعهما واصيب اثنان بانقلاب عجلتهم شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيارة عسكرية تقل اربعة جنود من الجيش العراقي تعرضت، اليوم، الى حادث سير وانقلبت في مشروع اليابس ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما ادى الى مصرع اثنين واصابة اثنين اخرين بجروح".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثتي القتيلين الى دائرة الطب العدلي".



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