الحشد: وصلنا لمناطق بعيدة بعملية إرادة النصر لم يصلها سوى الطيران

أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح، الأحد، إن عملية "إرادة النصر" تُعَدُّ أولى عملية عسكرية من نوعها بعد انتهاء عمليات التحرير والتطهير، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي وصل إلى مناطق بعيدة لم يصلها سوى الطيران.
ونقل موقع الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن مصلح قوله، إن "عملية إرادة النصر التي انطلقت، صباح اليوم، تعد أولى عملية واسعة تنطلق لمطاردة فلول داعش في الصحراء بعد انتهاء عمليات التحرير والتطهير"، مبينا أنه "كان هناك استعداد خاص للعملية قبل الشروع فيها".
وأضاف مصلح، أن "العملية تشمل تطهير مناطق شمال الفرات إلى تكريت ووصولا إلى محافظة نينوى"، مبيناً أن "الحشد الشعبي تمكن من الوصول إلى أماكن بعيدة عن الحدود لم يكن يصلها سوى الطيران".
وأضاف مصلح، أن "العملية تشمل تطهير مناطق شمال الفرات إلى تكريت ووصولا إلى محافظة نينوى"، مبيناً أن "الحشد الشعبي تمكن من الوصول إلى أماكن بعيدة عن الحدود لم يكن يصلها سوى الطيران".
وأكد أن "قوات الحشد والجيش تمكنت من تدمير العديد من المضافات والاوكار والانفاق لداعش خلال العملية"، مشيراً إلى أن "داعش لن يصمد أمام قطعاتنا والطيران المشارك بالعملية".
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