مجلس النواب يصدر بياناً بشأن 'الزي الموحد'

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في خضم حالة الاستقطاب الذي يعيشه مجلس النواب على الصعيدين العربي والدولي والحضور الدبلوماسي الكبير على جميع المستويات في هذه الدورة النيابية، فضلا عن الاستقطاب المحلي الرسمي والجماهيري واهمية دور المجلس كأحدى المؤسسات المهمة والتي تخرج من رحمها جميع المؤسسات الاخرى من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وباقي المؤسسات ونظرا للدور الكبير والفعال الذي يؤديه المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ارتأت الامانة العامة لمجلس النواب ولاجراءات تنظيمية وادارية، تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي".واعتبرت الامانة العامة ان هدف ذلك "من اجل ظهور موظفيها بجميع درجاتهم بالمظهر اللائق المشرف امام جميع ضيوف مجلس النواب دون استثناء وكذا الحال بالنسبة للاعلاميين الذين يكون مقر عملهم الدائم في مجلس النواب".

وأضاف البيان "لقد حرصت الامانة العامة للمجلس النواب على التنسيق مع الدائرة الاعلامية في المجلس بأن تتولى مهمة التواصل مع الاعلاميين من اجل توضيح موضوع الزي الرسمي واهميته للحالة التي يعيشها مجلس النواب من توافد عربي ودولي، فضلا عن التوافد المحلي وحرصا منها ان يكون الجميع بمظهر رسمي لائق يعكس صورة ايجابية عن مجلس النواب بشكل خاص وعن العراق بشكل عام ".



وكان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين ادان، اليوم الاحد، إجراءات البرلمان بشأن فرض الزي الموحد على الصحفيين، فيما اشار الى ان هناك دعوات للمقاطعة.