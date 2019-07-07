ضبط ثلاث حاويات مخالفة في كمرك محطة بوابة البصرة

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٧) سيارات دون الموديل ودرجات نارية مخالفة لضوابط الأستيراد".

ونقلت الهيئة عن السلطة الكمركية في مطار البصرة الدولي قولها، أنه "تم ضبط ادوية بشرية مخالفة وثلاث طائرات مسيرة (الممنوعة من الاستيراد حسب توجيه وزارة الداخلية) صحبة أحد المسافرين في صالة القدوم للمطار، وردت بدون موافقات رسمية".



وأشارت الهيئة، إلى أنه "تم اتخاذ كافة الأجراءات الأصولية للمواد المضبوطة اعلاه وفق قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وإحالتها إلى الجهات المختصة".

ولفتت إلى "وجوب الألتزام بالضوابط والتعليمات التي تصدرها الهيئة بين فترة وأخرى لغرض الألتزام بها لتنظيم ادخال وأخراج البضائع والسلع عبر مراكزها الكمركية والحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع".

