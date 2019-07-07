الغيابات تضرب النوارس قبل كلاسيكو العراق

ويواصل النوارس التحضير لكلاسيكو العراق في الجولة السادسة عشر من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، حيث اجرى الفريق مرانه اليوم صباحاً وسيخوض مرانه الاخير قبل المباراة غداً الاثنين.

وسيغيب عن المباراة كل من علاء كاطع وحيدر احمد وبهاء جميل للاصابة وصفاء هادي لاجراءه عملية جراحية.



المباراة ستقام على اديم ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.