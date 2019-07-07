عبطان لميمي: كنت أتمنى أن تحترف في إيطاليا

واتفق "ميمي" مع الدحيل للانتقال الى صفوفه بصفقة قاربت 2 مليون دولار، حيث من المؤمل ان يصل اللاعب الى الدوحة نهاية الاسبوع الحالي لاكمال انتقاله بشكل رسمي.

ونشر عبطان صورة لميمي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "حبيبي مهند الغيور.. أدعوا لك بالتوفيق في مشوارك الجديد مع إني تحدثت معك وكنت أتمنى أن تحترف في إيطاليا".



يذكر ان ميمي تلقى عدة عروض اوروبية كان من بينها عرضاً من نادي يوفنتوس الايطالي.