الحكيم: العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد، ان العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة.
واضاف الحكيم، أن "العراق الجديد عراق منفتح على الجميع ويسعى الى علاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة".
وتابع الحكيم، "اوضحنا ايضا طبيعة المعارضة السياسية التي انتهجها تيار الحكمة الوطني، حيث اشرنا الى انها معارضة سياسية ودستورية تهدف الى تصويب المسار واستقامة النظام السياسي، بتشكيل الموالاة والمعارضة".
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