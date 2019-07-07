نائب: الأوضاع الإنسانية بسجون نينوى سيئة جدا وعلى الحكومة ايجاد مواقع بديلة

أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، الأحد، أن الأوضاع الإنسانية في السجون "سيئة" جدا، داعيا لإيجاد مواقع بديلة لتك السجون، منتقدا، فيما اتهم الحكومة الإتحادية بـ"تهميش" المحافظة.
وأضاف، "يجب أن يكونه هناك سعي لإيجاد مواقع بديلة للسجون كأن تكون القلاع القديمة في منطقة بازوايا"، منتقدا، "الحكومة الإتحادية بجميع وزاراتها من ناحية تهميشها لمحافظة نينوى".
وأكد أنه "في سجن تكليف يوجد أكثر من ٢٢٠ إمرأة ٤٩ محكومات وأكثر من ١٠٥٠ من الأحداث ٢٤٤ منهم صادر بحقهم أحكام قضائية والمجموع النهائي للمعتقلين في سجن تكليف يبلغ ٢٤٩٠ معتقل مابين محكوم ومتهم قيد التحقيق، أما عدد المعتقلين في سجن تسفيرات الفيصلية ١٠٤٩ بضمنهم ٢٤٤ من الأحداث و ٤٠٠ من النساء".
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون العراقية بأنها "مهينة وترقى إلى حد سوء المعاملة"، داعيةً الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز، وإبقاء المحتجزين في "مكان لائق".
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