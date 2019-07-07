العمليات المشتركة: هذه نتائج عملية 'إرادة النصر' حتى الآن

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، تواصل القوات المسلحة بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي عملية إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم ، لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود العراقية السورية".وأشارت القيادة إلى "نتائج العملية حتى ساعة إعداد البيان"، مبينةً أنه ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة، "تم تنفيذ ضربتين جويتين من قبل طيران التحالف الدولي، وفقاً لمعلومات دقيقة، وتدمير وكرين للارهابيين، كما وتم تفتيش المناطق خنيفس،المالحة، ام الطوس، وقد نتج عنها تدمير ثلاثة أوكار وتفجير ٨ عبوات ناسفة والاستيلاء على دراجتين ناريتين، فيما قامت الفرقة السابعة وقوة من حشد حديثة بتفتيش مناطق كويس، الكوين، ام العظام، وكانت النتائج تفجير ٥ عبوات ناسفة، فيما كانت نتائج الفرقة الثامنة وقوة من الحشد الشعبي، تفتيش منطقة السدة والمسكار والمناطق المحيطة، وأسفرت العملية عن تدمير ثلاثة أوكار وخندق شقي، أما قطعات الحدود، فقد تم تفتيش مسافة ١٠كم خلف خط الحدود".وأضافت، أن قوة من الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات نينوى عثرت على معسكر للدواعش يحتوي على خيم ومواد تموين وتجهيزات، كما تم تفجير عبوة ناسفة والعثور على دراجتين وتجهيزات عسكرية من قبل لواء المشاة الستين، فيما تم تفكيك عجلة مفخخة من قبل الحشد الشعبي".

وتابعت، أن "قوات الحشد الشعبي (قيادة عمليات صلاح الدين) انطلقت بعمليات التفتيش، وكانت النتائج العثور على وكر و4 عبوات ناسفة ووكر اخر فيه 3 احزمة ناسفة ومواد لوجستية واخرى متفجرة، كما عثرت على 5 قنابر هاون عيار 120 ملم، في حين تم العثور على 6 قنابر هاون صالحة و6 عبوات ناسفة وتمت معالجة عبوة اخرى في قرية صبيح البگارة، و14 عبوة ناسفة في قرية البو رجب ، و12 قذيفة نمساوي في قرية البو جليب، الى ذلك تم تدمير ملجأ بطول 3 امتار والعثور على عبوتين ناسفتين".

ولفتت قيادة العمليات المشتركة إلى أن "ثلاثة من أبطال الحشد الشعبي أصيبوا خلال هذه العمليات، فيما نفذت السرية الآلية تأمين جسر السكريات لعبور القطعات العسكرية"، متابعةً أن "العمليات ما زالت مستمرة".