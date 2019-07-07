عضو بحزب البارزاني: اتهام البيشمركة بدعم جماعات مسلحة دليل إفلاس المروجين لها

وقال قاسم في حديث لـ الخليج 365، إن "نكران تضحيات قوات البيشمركة والتي كانت الحصن الحصين لحماية العديد من المناطق من زمر داعش الإرهابية وكانت تدافع عن جميع المكونات العراقية دون استثناء، هو أمر محزن ولم نكن نتمناه".وأضاف قاسم، أن "البيشمركة هي قوات نظم عملها دستورياً في المادة 121 خامساً والتي نصت على أن قوات البيشمركة تتحول إلى قوات حماية للحدود وتنظم العلاقة ما بين تلك القوات مع قوات وزارة الدفاع بقانون خاص"، لافتاً إلى أن "القانون ولأسباب معينة لم يتم تشريعه أو تطبيق الدستور حتى اللحظة".

وتابع، أن "الجهات التي تتهم البيشمركة بدعم جماعات مسلحة هي جهات تحمل أجندات خارجية مشبوهة وهذه البيانات هي دليل إفلاس تلك الجهات، والبيشمركة وتضحياتهم أكبر من تلك الجهات لأن تلك التضحيات الجميع يشهد لهما بها وكانت البيشمركة أول من تصدى لإرهاب داعش وحرر العديد من المناطق من تلك الزمر الإرهابية".



وكانت كتائب حزب الله أشارت، ضمن بيان أصدرت الأربعاء الماضي، إلى "ضرورة معالجة دور ميليشيات البيشمركة التي تأتمرُ بأمر الأجنبي، وتتلقى الدعم والتسليح والتدريب من أطراف ودول لا تريد بالبلاد خيراً، وتمارس أدواراً خطيرة تهدد سيادة وامن العراق، و لاسيما بيع النفط خارج المنظومة الحكومية، ومساندتها للجماعات المسلحة الكردية في سوريا وتركيا وإيران"، بحسب البيان.