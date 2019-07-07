صالح لمسؤول اميركي: يجب إيجاد تسوية سياسية للاوضاع في سوريا

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر".

واكد صالح بحسب البيان، "على أهمية اعتماد الحوار الإيجابي بين جميع الاطراف لحل القضايا العالقة والأزمات وبما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي"، لافتا الى أن "العراق يسعى لانتهاج سياسة متوازنة مع الجميع ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر الراهن".



وشدد صالح على، "أهمية إيجاد تسوية سياسية للاوضاع في سوريا وأنهاء معاناة الاشقاء السوريين ومساعدتهم على مواجهة الارهاب، مع التأكيد على أن أولوياتنا حماية أمن العراق واستقراره وسيادته".

من جهته، جدد جيفري، "حرص الولايات المتحدة على توطيد علاقاتها مع العراق في المجالات كافة، مؤكدا "رغبة بلاده في توسيع سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا المستجدة على الصعيدين الاقليمي والدولي".