تركيا تكشف عن قتل قيادي بارز في 'بي كا كا' شمالي العراق

كشفت مصادر أمنية، الأحد، عن تمكن الجيش والاستخبارات التركيين، من قتل قيادي بارز في منظمة "بي كا كا" بعملية مشتركة شمالي العراق.
ونقلت الأناضول، عن المصادر قولها إن "القيادي الذي تم قتله هو ديار غريب محمد عضو ما يسمى المجلس الرئاسي والتنفيذي للمنظمة".
وأوضحت أن "العملية جرت في 27 حزيران المنصرم، في منطقة كورتك بجبل قنديل، شمالي العراق".
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قتل عنصر بارز بهذا المستوى ينتمي لـ "بي كا كا"، في قنديل، المعقل الرئيسي للمنظمة.
يشار أن ديار غريب محمد، والملقب بـ" هلمت ديار" من مواليد 1973 في السليمانية بالعراق، وانضم للمنظمة عام 1992، وأصبح أحد الأعضاء السبعة لما يسمى المجلس الرئاسي، لـ "بي كا كا".
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