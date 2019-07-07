مرصد صحفي: البرلمان فرض الزي الموحد على الصحفيين وسط دعوات للمقاطعة

ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، الاحد، إجراءات البرلمان بشأن فرض الزي الموحد على الصحفيين، فيما اشار الى ان هناك دعوات للمقاطعة.

وقال المرصد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر الاجراءات العبثية غير المسبوقة التي إتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني عضو لجنة التربية السابق، والمتمثلة بإلزام الصحفيين بإرتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لايلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان".

واضاف "اننا نثني على موقف الدائرة الإعلامية في المجلس التي رفضت الإجراءات تلك برغم عدم الأخذ بموقفها من قبل سيريني وإصراره على قراره المجحف والعبثي والغريب، ونيته إخراج الدائرة الإعلامية الى مكان خارج المجلس".

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وطالب المرصد "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته بإحترام الصحفيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون"، موضحا ان "التعامل مع الصحفيين من قبل قوى سياسية وامنية تحول الى نوع من العبث لايمكن القبول به مطلقا".

ودعا المرصد "الصحفيين كافة الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة".