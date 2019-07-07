سجلت مستشفى الحلة التعليمي العام، اليوم الاحد، ولادة توأم ثلاثي لأًم حرمت من الأطفال ستة عشر سنة بسبب العقم. وقال ادارة المستشفى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشفى الحلة التعليمي العام سجلت، اليوم، ولادة توأم ثلاثي لأم من اهالي المحافظة حرمت من الأطفال طيلة ستة عشر سنة بسبب العقم".

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كانت هذه تفاصيل خبر أم تًرزق بتوأم ثلاثي بعد 16 عاما من العقم في الحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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