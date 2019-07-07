صافرة عراقية تضبط مواجهة سعودية إماراتية في دوري أبطال آسيا

رياضة 2019-07-07 | 12:59 422 مشاهدة أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019. وأناط الاتحاد مهمة قيادة مباراة النصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي إلى الحكم العراقي علي صباح ويساعده حيدر عبد المحسن وأمير داود ومهند قاسم. المباراة ستقام على استاد "الملك فهد الدولي" يوم الاثنين الموافق الخامس من آب المقبل.



ويعد صباح من الحكام العراقيين الدوليين، الذين يستعين بهم الاتحاد الآسيوي في البطولات والمباريات الكبرى بالقارة الصفراء.

ويعد صباح من الحكام العراقيين الدوليين، الذين يستعين بهم الاتحاد الآسيوي في البطولات والمباريات الكبرى بالقارة الصفراء.

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